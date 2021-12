Analisi sensoriale dell’olio, l’Agrario di Modica incontra gli esperti

Modica - Si è tenuto il 9 dicembre, presso l’Istituto Professionale Agrario “Principi Grimaldi “ di Modica, un incontro teorico pratico di approfondimento sull’olivicoltura ed in particolare sulle conoscenze relative all’analisi sensoriale dell’olio. L’iniziativa, rivolta alle classi 4° e 5° Agrario, è stata valorizzata dalla presenza di esperti di settore quali il Capo Panel Dott. Giuseppe Cicero e il Prof. Giuseppe Arezzo, Presidente del Consorzio di Tutela dell’olio DOP Montiblei.

Dopo il saluto del Preside Bartolomeo Saitta e la presentazione in apertura di programma della Prof.ssa M.Concetta Calvo docente di materie agrarie, si è passati alle attività teorico pratiche con l’obiettivo, in riferimento all’offerta formativa di Istituto, di migliorare le competenze professionali di settore. Il Dott. Cicero, da lunghi anni esperto Capo Panel in Sicilia, ha spiegato l’importanza dell’analisi sensoriale e guidato i ragazzi nell’assaggio dell’olio, nella ricerca dei caratteri organolettici che determinano la qualità di un olio da avviare al consumo. Una competenza molto importante se vogliamo valorizzare il nostro territorio da sempre vocato all’olivicoltura di qualità. Dopo la prova pratica di assaggio dell’olio è intervenuta la Prof.ssa Serena Lauretta, docente di Laboratorio di Chimica Applicata e Processi di Trasformazione dell’Istituto Agrario, illustrando in maniera semplice l’importanza delle diverse componenti che determinano la qualità dell’olio, soffermandosi in particolare sulle sostanze polifenoliche. Ultimo l’intervento del Prof. Giuseppe Arezzo, Presidente del Consorzio di Tutela dell’olio DOP Montiblei che ha tracciato le linee guida del prestigioso marchio DOP Montiblei molto richiesto da una ristorazione sempre attenta alla qualità dei prodotti alimentari.

Il consumatore, ha spiegato il Presidente Arezzo, deve essere bene informato sulla qualità del prodotto e il Consorzio ha il compito di garantire la bontà e la tradizione previste nel disciplinare di produzione. Una giornata molto intensa per il Professionale Agrario in cui gli studenti hanno avuto modo di comprendere da vicino le tematiche legate alla qualità dei prodotti, alla tutela dei marchi, al rispetto dell’ambiente e dei consumatori. L’incontro è stato molto apprezzato e condiviso dagli studenti poiché ha dato loro la possibilità di conoscere un settore economico di grande interesse professionale, dove in futuro potrebbero concentrarsi nuove idee e attività imprenditoriali giovanili.