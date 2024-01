Anas cerca capo cantonieri in Sicilia

L'Anas, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa di strade e autostrade, è alla ricerca di nuovo personale da assumere in tutta Italia, anche in Sicilia. La selezione è aperta anche ai diplomati. Il contratto è a tempo indeterminato, con retribuzione annua lorda di 34.901 euro.

L'AVVISO

Il profilo

L'azienda ha avviato le selezioni per capo cantoniere da impiegare a supporto delle strutture territoriali siciliane. La principale sede di lavoro è Catania. Il capo cantoniere deve supervisionare e coordinare le attività quotidiane della squadra manutentoria e/o di pronto intervento cui è preposto assicurandone l'efficienza operativa; sorvegliare la tratta di competenza con l'automezzo Anas per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze; intervenire nei casi di riscontrato pericolo per la circolazione, provvedendo all'apposizione dei cartelli stradali in dotazione; collaborare alla ricognizione delle opere d'arte sulla base dei piani elaborati dai responsabili; comunicare periodicamente al diretto superiore gli interventi eseguiti con le indicazioni delle zone d'intervento e segnalare le anomalie riscontrate; se delegato, collaborare all'esecuzione di indagini, rilievi, misurazioni, sopralluoghi ed accertamenti tecnici. Se adibito a compiti di sorveglianza, verificare la congruenza dei provvedimenti amministrativi rilasciati per accessi, licenze e concessioni con quanto constatato in situ.