Anche a Marina di Ragusa i volantini “Cercasi schiavo” VIDEO

Ragusa – Per ora li hanno appesi su muri e lampioni di Marina di Ragusa, ma gli attivisti del sindacato Usb annunciano sui anali social che l’iniziativa dei manifesti “Cercasi schiavo” - partita il primo maggio scorso da Lipari contro lo sfruttamento dei lavoratori stagionali - proseguirà nei prossimi giorni in altre località della provincia iblea. Di seguito le immagini dell’attacchinaggio diffuse in Rete.