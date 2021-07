Anche il Lido Azzurro fra i ristoranti balneari per bimbi

Ragusa - Chalet per pranzi golosi, con tante attività per i bambini. E' la pagina che Style del Corriere della Sera dedica ai bagni che hanno una proposta gastronomica per i più piccoli. Nel pezzo a firma di Marisa Fumagalli segnalato, in Sicilia, il Lido Azzurro Don Serafino, il locale sulla spiaggia di Marina di Ragusa di Pinuccio e Antonio La Rosa.