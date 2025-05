Anche Nadara, ex Falck, all'inaugurazione del MACC Scicli

Scicli - Anche Nadara, società fondata Renantis S.p.A., ex Falck Renewables, è stata presente all'inaugurazione del MACC di Scicli, in occasione della venuta in città del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Carlo Gargano, Business Development Manager Sicilia della società, ha partecipato alla cerimonia inaugurale nella chiesa del Carmine cui è seguito il taglio del nastro del Museo e la visita a "L'Opera delle formiche" di Emilio Isgrò. Nadara Spa ha sostenuto l'evento puntando sulla promozione di Scicli e sulla sua capacità di essere attrattore culturale in Italia.