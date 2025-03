Ancona, lo sciclitano Finielli record nazionale di corsa sui 1500 metri per ultra 75enni

Ancona - Lo sciclitano Giovanni Finielli ha stabilito il record nazionale di corsa sui 1.500 metri per ultra settantacinquenni.

Entrano subito nel vivo i Campionati italiani master indoor e invernali di lanci. Nella giornata inaugurale arrivano cinque migliori prestazioni nazionali di categoria ad Ancona e tra i nuovi primati c’è quello dei 1500 metri con il siciliano Giovanni Finielli (Running Modica) che al PalaCasali in 5:27.82 toglie il limite SM75 dopo vent’anni e un giorno (5:31.09 a Genova il 26 febbraio del 2005) a un pioniere del movimento “over 35” come Luciano Acquarone, scomparso nello scorso giugno, mentre nella stessa gara alle sue spalle Araldo Viroli (Atl. Avis Castel San Pietro) corre in un notevole 5:31.79. Cade invece nei 400 il record SM90 di un altro mito dell’atletica master, Ugo Sansonetti, per merito di Francesco Paderno (Amatori Masters Novara) con il tempo di 1:39.69 e oltre sette secondi di progresso rispetto al crono di 1:46.78 rimasto imbattuto dal 2010. A segno nei 60 ostacoli l’altoatesino Thomas Oberhofer (Südtirol Team Club) con 9.13, un decimo in meno della MPI SM60 di Antonio D’Errico (Atl. La Sbarra) che stavolta chiude in 9.26 nella seconda serie. Per la seconda edizione consecutiva Loredana Turreni (Romatletica) si rende protagonista del record nei 60 SF65 in 9.52, abbassato di un centesimo. E anche Andrea Delledonne (Atl. Ambrosiana) a un anno di distanza riscrive il proprio limite del pentathlon SM75 con 3307 punti. Applausi per Emma Mazzenga (Atl. Insieme Verona), classe 1933, che in 14.11 avvicina il suo primato mondiale di 13.91 ottenuto sui 60 W90 nella scorsa stagione. Sempre nello sprint, ma nella gara SF70, sfiora la migliore prestazione italiana Mariuccia Quilleri (Atl. Lonato) con 9.70 a un soffio dal 9.69 realizzato dodici mesi fa. Al maschile si decide al fotofinish il titolo SM75 con il successo del molisano Vincenzo Barisciano (Olimpia Amatori Rimini) per questione di millesimi nei confronti di Antonio Caso (Atl. Isaura Valle dell’Irno), entrambi a 8.65. Da sei giorni ha compiuto 96 anni l’inossidabile Angelo Squadrone (Marathon Club Pisa) che scende in pista nei 1500 SM95 e taglia il traguardo in 15:16.36 mentre nell’alto l’ex portiere Lamberto Boranga (Olimpia Amatori Rimini) si aggiudica il titolo con 1,18.