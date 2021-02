Ancora una giornata primaverile domenica in Sicilia

Ancora una giornata di sole domani in Sicilia: secondo le previsioni di 3Bmeteo la partenza sarà ancora con un clima praticamente primaverile su tutta la regione con temperature fino a 20 gradi ovunque mentre a Palermo si potrebbero toccare anche 24-25 gradi.

Col passare delle ore torneranno in cielo un po' di nuvole, soprattutto nel pomeriggio e poi qualche goccia di pioggia a cominciare da ovest, in particolare dal Trapanese, e verso sera e ancor più nella notte il mateltempo si estenderà un po' in tutta la Sicilia.

Le temperature perderanno qualche grado e nella giornata di lunedì si le massime non andranno oltre 16-17 gradi. Sempre domani prevista ancora un po' di variabilità meteorologica.