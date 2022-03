È andata in scena l'edizione zero del VVN - vini e vigne del Val di Noto

Con l’arrivo della Primavera e dopo quasi due anni di eventi annullati e rimandati causa COVID, ritornano gli Eventi legati al Food , finalmente in presenza. Ieri 21 Marzo, a Noto al VVN si è tenuta l’edizione zero di Vini e Vigne del Val di Noto

Per l’edizione zero di VVN – Vini & Vigne del Val di Noto, si sono registrate ieri, un gran successo e una grande affluenza di pubblico. E’ stato un incontro proficuo tra i produttori e gli operatori del settore, ovvero chi il vino lo vende e chi lo promuove al pubblico, voluto fortemente dal Direttore della Strada del Vino del Val di Noto, Frankie Terranova e dal presidente Massimo Padova

E’ stata una bella giornata per celebrare le eccellenze vitivinicole del Sud Est e non solo, intessere rapporti sociali, commerciali e scoprire nuove aziende. Aziende, cantine e brand ma sopra ogni cosa, tante le persone presenti, mosse da un unico denominatore comune: la promozione del territorio.

In tanti si sono riuniti durante tutta la giornata tra le 11:00 e le 19:00 in questo meraviglioso angolo di Sicilia in una location suggestiva, la vecchia loggia del Mercato, sede del VVN per promuovere il Brand della Strada del Vino. Grande è stata la partecipazione di produttori locali, ristoratori e wine lovers, tra degustazioni e masterclass di alto livello. Il protagonista assoluto dell’evento di ieri, è stato il VINO, nelle sue migliori vesti: Bianco, Rosso, Passito e Moscato Made in #valdinoto.

Presente accanto al Vino anche il Rum. Corrado Bellia (per gli amici “Ron Currau“) è tornato a produrre il Rum ad Avola con il sistema “agricolo”, realizzando l’unica piantagione di Canna da Zucchero attualmente presente in Italia, seguendo le tecniche descritte nel 1878 dal Botanico Giuseppe Bianca.

Le favorevoli condizioni climatiche che la Sicilia ha offerto per secoli a questa pianta e che si ritrovano in questa parte della Sicilia, dove estati calde si alternano a inverni miti, favoriscono una regolare crescita della pianta e una migliore qualità del succo da cui si produce il Rum. In tanti, i presenti all’evento che ieri, hanno assaggiato il succo appena estratto dalla canna e ascoltato i racconti di “Ron Currau”

L’evento organizzato dalla Strada del Vino ed il Consorzio di Tutela Val di Noto presso l’Enoteca Regionale a Noto era dedicato ai ristoratori, enotecari e giornalisti ha promosso i vini DOC Siracusa, DOC Noto, DOC Eloro, dai vitigni Moscato e Nero d’Avola.

Costituita il 12 Luglio 2003 la Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto" riunisce le più importanti realtà vinicole, ricettive e di prodotti tipici del sud-est della Sicilia

Oltre venti, le cantine del territorio che hanno incontrato direttamente come non si faceva da tempo, i ristoratori e i giornalisti in presenza. Durante l’intera giornata dalle 11 e fino alle 19 ci sono stati i banchi d’assaggi, ed è inoltre stato possibile prendere parte alle masterclass curate dall’AIS delegazione di Siracusa per tutti per i wine lovers. Quattro le masterclass in tutto: I vini dolci della Val di Noto, I Nero d’Avola del Sud Est Sicilia, Vitigni reliquia indigeni ed internazionali, ed infine una masterclass sul Moscato secco della Val di Noto. Tutte hanno registrato il sold out

VVN – Vini & Vigne del Val di Noto è nata dal desiderio di condividere con i ristoratori, i giornalisti e gli amanti del vino il senso di identità e i valori del territorio per raccontarli a tutti coloro che scelgono quest’angolo straordinario di Sicilia, per l’enogastronomia, per viverci o venirci in vacanza.

L’iniziativa e l’incontro della giornata di ieri è stata anche l’occasione per confrontarsi sull’importante lavoro fatto in questi anni dal mondo del vino del sud-est Sicilia e individuare nuove strategie di marketing e comunicazione per proporsi con rinnovato slancio sul mercato.

Tra gli obiettivi dell’incontro della giornata di ieri con i ristoratori c’era anche la volontà di mettere a punto una “Carta dei vini del ValdiNoto” da proporre a tutti i ristoratori del sud-est Sicilia e alla quale si sta lavorando da qualche tempo con la consulenza dell’Ais di Siracusa coordinata dal suo delegato provinciale, Alessandro Carrubba, e dal altri esperti del settore enogastronomico.