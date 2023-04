Andrea Augello, morto il senatore di FdI: aveva 62 anni

Roma - Addio ad Andrea Augello, politico e saggista italiano morto all'età di 62 anni. Augello era stato candidato per il Senato come capolista di FdI nel plurinominale Lazio 02, risultando eletto. Parallelamente alla carriera politica, è stato anche autore di diversi saggi di argomento storico e letterario.

«In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea Augello, rimarrai per sempre nei nostri cuori». È il messaggio di cordoglio postato su Facebook da Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio ed esponente di Fdi, per la scomparsa del marito. Il senatore ed ex sottosegretario era malato da tempo.

«Qualche ora fa è venuto a mancare il collega Andrea Augello. Lo ricorderemo in un'altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio». Ad annunciarlo in Aula è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa.