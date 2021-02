Andrea Li Destri primario di chirurgia vascolare a Vittoria

Vittoria - L’U.O.S.D. Chirurgia Vascolare - afferente al Dipartimento funzionale Cardio Neuro Vascolare nel DEA I livello Vittoria e Comiso ha il suo nuovo direttore: il dott. Andrea Carmelo Li Destri.

Nominato direttore dell’UOSD, a seguito del processo di valutazione curriculare avviata nell’ambito dell’avviso interno per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale della UOSD Chirurgia Vascolare. L’incarico conferito avrà la durata di cinque anni. Andrea Carmelo Li Destri, classe 1964, si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo. Consegue la laurea il 12 Marzo 1991 e subito dopo l'abilitazione all'esercizio della professione.

Nel periodo compreso tra il 1991 ed il 1992, presta servizio come volontario presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Villa Sofia e Cervello di Palermo ed effettua diverse sostituzioni nella medicina generale. Alla fine del 1992 entra a far parte della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari.

Si interessa alle comuni attività di chirurgia vascolare e per due anni, anche, alle attività di Cardiochirurgia, prendendo parte come primo aiuto ad alcuni interventi ed interessandosi all’assistenza circolatoria extracorporea. Al 4° anno si trasferisce in Francia, in una prima fase, presso il Servizio di Chirurgia Vascolare dell'Università di Grenoble diretto dal Prof. H. Guidicelli, successivamente presso il Servizio di Chirurgia Vascolare dell'ospedale di Avignone diretto dal Dott. C. Bouchet.

Durante tale periodo partecipa attivamente alle varie attività di reparto e sala operatoria, realizzando come primo operatore alcuni dei principali interventi di chirurgia vascolare, sia arteriosa che venosa, in elezione e in urgenza e molti altri come primo aiuto.

Partecipa alle varie sedute congressuali della Società Francese di Chirurgia Vascolare e porta a termine una serie di dissezioni anatomiche presso il Laboratorio di Anatomia di Grenoble. Ebbe inizio così un progetto di chirurgia sperimentale sulla resezione endoscopica della prima costa nelle Sindromi dello Stretto Toracico Superiore, argomento quest'ultimo della tesi di specializzazione che il dott. Li Destri sostiene nell’anno 1997 riportando il massimo dei voti.

Dal maro 1998 presta servizio come Dirigente medico di I I livello nella Chirurgia Vascolare dell’ospedale di Vittoria e dal luglio 1999 con immissione in ruolo. È membro della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare già da diversi anni. Ha partecipato attivamente a numerosi congressi in qualità di Relatore.