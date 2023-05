Angelo Gurrieri, un giovane talento che investe in agricoltura

Noto - Oggi si sente spesso parlare in tutta Italia (ultima la rubrica Costume & Società TG2, 1-5-23), di giovani laureati in varie discipline che lasciano il posto di lavoro fisso per dedicarsi all’agricoltura. U

na visione lungimirante che ha coinvolto anche il nostro Angelo a lasciare la carriera futura di possibile manager per soddisfare le sue aspirazioni imprenditoriali agricole.

Così rilevati più di 20 ettari di terreno coltivati in passato dal nonno, che ancor prima costituivano il feudo Papa, in c/da Gisira Noto (SR), Angelo comincia ad interessarsi di coltivazioni agrarie, consulta gente anziana del luogo per cogliere particolari aspetti delle tradizioni contadine, viaggia all’estero per ampliare conoscenze e confronti.

Convinto delle sue azioni mette in movimento un’impresa agricola (nel 2003 biologica) che oggi possiamo definirla ad indirizzo arboreo misto con coltivazione di olivi, agrumi (arance, pompelmo, limoni), vite e piante di avocado in appezzamenti di diversa età. La presenza di questa specie unica nel territorio (sette anni di coltivazione) certamente risulta molto importante in quanto ne definisce le potenzialità colturali ed economiche del territorio stesso con effettiva dimostrazione per una possibile futura espansione.

L’esperienza vissuta tutti i giorni a stretto contatto con le sue creature vegetali gli dà l’opportunità di migliorare la gestione applicando metodi che ha imparato nel campo di ingegneria gestionale, convergere le forze per ottenere l’obiettivo prefissato. Le sue intenzioni sono quelle di continuare a gestire l’azienda dedicandosi principalmente al marketing dei prodotti lasciando la tecnica produttiva nelle mani di esperti agronomi. Ad oggi i suoi prodotti sono molto accetti dal mercato in parte costituito da Gruppi di Acquisto Solidale ed in parte conferiti ad una Cooperativa del catanese. E’ felice di accogliere gli studenti di agraria di Modica con i quali inizia subito un rapporto e scambio di conoscenze.

Rispondendo ai ragazzi di 4° e 5° classe, Angelo spiega con linguaggio tecnico le diverse fasi colturali delle piante, la gestione del terreno ma anche quali comportamenti e prerogative deve avere il bravo imprenditore, i rapporti con i lavoratori, la conoscenza dei mercati, le aspirazioni future. Una visione chiara della conduzione della sua azienda esclusivamente bio, applicando i massimi principi della sostenibilità e impiego razionale delle risorse, in modo da ottenere prodotti eccellenti dal punto di vista nutrizionale.

Con i ragazzi gira tutta l’azienda soffermandosi su ogni particolare (fioritura, potatura, sesto di impianto) che possa interessare lo studio e l’apprendimento delle diverse discipline di agraria. Certamente è lungo il suo percorso imprenditoriale e per questo Angelo ha deciso di mettersi in correlazione con diversi organismi presenti ed operanti in agricoltura, uffici di consulenza agraria, istituti di sperimentazione e anche con l’Istituto Professionale Agrario di Modica.

Si pensa, infatti, che a partire dal prossimo anno i ragazzi inizieranno a fare nella sua azienda esperienza pratica nell’ambito della Alternanza Scuola Lavoro. Attività pratica sicuramente dinamica che darà ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con la coltivazione e con la commercializzazione dei prodotti. Una esperienza molto significativa la visita didattica che oggi ha messo in evidenza l’importanza dei rapporti continui della scuola con il mondo agricolo. Bisogna trovare le giuste sinergie fra la scuola e le aziende presenti sul territorio in modo da facilitare l’acquisizione delle competenze necessarie per l’avviamento di nuove imprese, dove i futuri imprenditori, come Angelo, possano spendere i propri talenti.