Angelo Piccione regista esordiente a Cefalù

Scicli - Ancora un riconoscimento per il giovane video Maker Angelo Piccione, premio Speciale giovane regista esordiente, sezione documentari, al Festival del Cinema Cefalù con il mini documentario “The Golden Town” su Scicli, elegante cittadina barocca situata nella Sicilia sud-orientale ed inserita tra i siti più belli del mondo sotto la tutela Unesco.

Il Festival del Cinema Cefalù, giunta all’VIII edizione, in occasione della settimana di studi dedicata a Gian Maria Volontè ha premiato i registi esordienti con alcuni premi speciali.

“The Golden Town”, già selezionato in concorsi internazionali come il “My Rode Reel 2020”.

"Con il documentario “The Golden Town” ho voluto evidenziare, sintetizzando in soli tre minuti -dice Angelo- secoli di storia della Città di Scicli nei vari aspetti storici, culturali, architettonici, religiosi, culinari dove spicca la laboriosità e genialità del popolo sciclitano accanto ad alcune delle straordinarie realtà produttive presenti nella città stessa. Ho voluto comunicare, già con la scelta del titolo “The Golden Town” ovvero La città dorata, come i palazzi nobiliari e le chiese del centro storico di Scicli, costruiti con pietra locale, acquistino, in certe ore del giorno, una colorazione dorata che rende Scicli straordinariamente bella, anzi, “la città più bella del mondo” come la definì Elio Vittorini" ed è un omaggio alla mia città, Scicli, ed il mio piccolo contributo alla diffusione delle bellezze di Scicli, dove il tessuto socio economico e culturale reputo ancora sano. L’auspicio è che tale città possa essere curata, custodita e preservata come esempio del “genius loci” e fruita dalle generazioni future.

Ringrazio -continua Angelo Piccione- il Sindaco e l’Amministrazione della Città di Scicli per avere concesso il Patrocino a “The Golden Town” e gli Sponsor che mi hanno sostenuto ed incoraggiato nella realizzazione del documentario stesso".

E’ possibile visionare il mini documentario “The Golden Town” sul canale You tube https://www.youtube.com/watch?v=WZ8YMJe7HHs, inoltre dal 19 al 24 Luglio 2021 i film premiati, tra cui “The Golden Town” verranno proiettati nella Città di Cefalù, dall’8 al 14 Novembre 2021 on line e dal 23 al 30 dicembre 2021 nella Mostra del Cinema di Cefalù.