Angius, in I Giganti' un'umanità autodistruttiva

ROMA, 10 AGO Una casa nella campagna sarda, d'estate, in un tempo sospeso, teatro di una riunione fra 'amici' che non si vedono da tempo. Un crescendo di confessioni e scontri destinato a diventare un gioco al massacro, alimentato da droga, alcool, sensi di colpa, rimorsi, assenze (soprattutto quella del femminile che appare e scompare) e rabbia. E' il mondo filtrato da un mix di generi, come western intimo, thriller psicologico, kammerspiel, con qualche pennellata di horror, messo in scena da Bonifacio Angius ne I Giganti l'unico film italiano in gara nel concorso internazionale al Locarno Film Festival. Un viaggio immersivo "su un'umanità autodistruttiva, che nella storia ha saputo soprattutto nuocere a se stessa, dall'inquinamento al nucleare. Mi piace definire questo racconto come un'opera filosofica scritta da un cialtrone" spiega il regista all'ANSA. "Mi hanno influenzato anche i mesi di pandemia aggiunge . Forse non ce ne siamo resi conto ma stiamo vivendo un cambiamento epocale. Raccontare questa paura, disperazione, ambiguità, inquietudine era d'obbligo per me ma volevo farlo in un film popolare, con personaggi chiari e definiti".

Angius, anche produttore (Monello Film) con il contributo di Fondazione Sardegna Film Commission, si mette in scena per la prima volta anche come attore, dando volto a uno dei protagonisti, Massimo, ossessionato dai suoi fallimenti, innanzitutto quello con la compagna e la sua bambina ancora piccola: "La interpreta mia figlia vera, Mila spiega il cineasta . Io in realtà ho iniziato come attore e mi sono reso conto durante la scrittura che questo personaggio prendeva lentamente le mie sembianze". Gli altri 'amici' sono il più rassegnato e ferito, Stefano (Stefano Deffenu); lo spregiudicato Andrea (Michele Manca); il 'politico' Piero (Stefano Manca), che si porta dietro il fratello minore Riccardo (Riccardo Bombagi).

Non c'era "escamotage migliore, che l'uso costante degli stupefacenti per rappresentare la loro autodistruttività. Non è un film moralista, ma neanche morboso nei confronti della droga.

Ne facciamo vedere il lato negativo, come si mostra il lato negativo della misoginia e del maschilismo". (ANSA).