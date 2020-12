Anita, la Greta al contrario: protesta al freddo per tornare a scuola

Torino - Se Greta Thumberg è diventata celebre nel mondo per saltare le lezioni e andare a protestare da sola in strada, col cartello in mano, a favore dell’ambiente, c’è chi manifesta alla stessa identica maniera - con un sit in a oltranza all’aperto e sfidando il gelo - ma per tornare invece in classe con i compagni, stufa della didattica a distanza, come d’altronde molti altri studenti, genitori e prof. E’ la storia di Anita, bambina di 12 anni che da metà novembre ormai presidia ogni giorno l’ingresso del proprio istituto, la scuola media statale “Italo Calvino”.

E’ lì davanti anche stamattina, nonostante la neve e i giudici del Tar abbiano dato ragione al Piemonte sulla prosecuzione delle lezioni a distanza per seconde e terze medie. Anche la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina l’ha chiamata nei giorni scorsi: “Sei ammirevole” le ha detto, confortandola col suo sostegno. "E' nostro diritto tornare in classe e vedere i nostri compagni dal vivo, la nostra protesta va avanti” annunciano i tanti ragazzi che si sono uniti in queste settimane all’iniziativa di Anita, scendendo in strada con banchi, cappotti e termos di tè caldo.