Anita Portelli è la nuova presidente del Club Inner Wheel di Scicli

Scicli - Nella raffinata e accogliente sala degli eventi del Pietre Nere Resort, si è svolto venerdì 25 giugno 2021, il tradizionale passaggio della campana tra la presidente uscente, Marisa Di Natale e la nuova presidente Anita Portelli.

Marisa Di Natale, nel suo discorso conclusivo, ha ripercorso tutte le tappe del suo mandato iniziato il 6 marzo 2020, in piena pandemia, accompagnato da un filmato illustrativo degli eventi e dei service realizzati.

Tanta l’emozione della nuova presidente, che ha sottolineato come, l’aver voluto la nascita del Club Inner Wheel di Scicli abbia costituito per lei un vero e proprio ritorno a casa, nella sua città natale, nella comunità dove è cresciuta e per la quale il padre si è speso con il suo impegno in politica, impegno che lei desidera continuare attraverso l’azione del club service.

Gli obiettivi principali del suo anno di presidenza, ha affermato, mirano innanzitutto, a consolidare l’amicizia fra le socie, obiettivo primario dell’Inner Wheel, e alla formazione, elemento fondamentale per approfondire i cardini statutari che accomunano i ben 4060 club esistenti in 105 Paesi del mondo.

Ha poi tracciato le linee programmatiche del suo anno di presidenza, in linea con il tema fissato dalla presidente internazionale per l’anno 2021 / 2022 PINK FIRST Prima il rosa, ponendo l’accento sulla moderna concezione della donna per l’Inner, non più una donna che ha bisogno di essere assistita, bensì una donna da promuovere verso traguardi sempre più ambiziosi, perché, come recita il tema del progetto sociale triennale dell’International Inner Wheel 2021/2024: STRONG WOMAN…STRONGER WORLD, Forti le donne, più forte il mondo.