Annarita Campo, una regista scende in politica a Rosolini

Rosolini - Sul suo profilo social campeggia il leone della Metro-Goldwyn-Mayer. Annarita Campo, regista cinematografica, è un personaggio a Rosolini.

Il suo curriculum fa impallidire Steven Spielberg: attrice presso Working Title Filmsᴿᴾ, presso Cyrano Movie, Artistic Director presso Hollywood Internet Film Festival, regista presso La Gladiatrice, direttrice artistica presso premio "Charlie Chaplin", presidente "Roma Produzione Eventi", direttrice Artistica premio "Freddie Mercury", direttrice artistica presso Roma Produzione Eventi, regista presso L'altra metà di me sei tu, direttrice artistica presso Milazzo International Film Festival, direttrice artistica presso Premio "Grotta di Polifemo", direttrice artistica presso Premio "Baronessa Luigia Sipione", direttrice artistica presso Gattopardo Ibleo, direttrice Artistica e Presidente di Giuria presso Belluno Film Festival, direttrice artistica presso Dolomiti Awards, direttrice artistica presso Premio "Bette Davis", direttrice artistica presso Premio "James Dean", direttrice artistica presso Premio "John Wayne", direttrice artistica presso Premio "Greta Garbo", direttrice artistica presso Premio "Giulietta Masina", direttrice artistica presso Premio "Giovanni Campo", Produttrice cinematografica e Regista Cinematografica presso South Pictures, Direttore editoriale presso Divi & Cinema, direttrice artistica presso Premio "Cuore del Popolo", 4egista cinematografico presso Film industry, Precedentemente Vice-Presidente presso Roma Produzione Eventi, Precedentemente Alpino presso Esercito Italiano, ha studiato presso New University of Cinema and Tv.

Bene, Annarita scende in politca e si candida al consiglio comunale di Rosolini. Nel video, l'annuncio.