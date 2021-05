Anno scolastico 21-22, la Sicilia perde altri 14mila studenti

Ragusa - Le iscrizioni per l’anno accademico 2021-2022 perderanno, in tutta Italia, più di 100mila alunni in meno. Emerge dagli stessi dati Miur: molti cali di alunni sono avvenuti nel primo ciclo, con un’importante diminuzione nell’infanzia e nella primaria. Le cifre andranno verificate a giugno, intanto le proiezioni vedono in maglia nera la Campania, con 17.897 studenti in meno. Segue la Sicilia, che ne perde quasi 14mila, passando da 702.765 a 688.812. Terza la Puglia, con oltre 12mila in meno. L’allerta per la dispersione scolastica riguarda tutto il Paese, sebbene al Sud sia più consistente: la didattica online non si è rivelata ovunque inclusiva e ha peggiorato il trend.

Gli stranieri hanno smesso di riequilibrare il calo delle nascite: la Cgil stima che negli ultimi 8 anni l’Italia abbia perso circa 400mila alunni dai 3 anni in su. Ora alla Sicilia sono stati destinati 14 dei 150 milioni di euro stanziati a livello nazionale dal Piano Scuola Estate 2021. A Ragusa e provincia andrà quasi un milione: resta da capire quanti dei ragazzi che durante l'anno non si sono palesati, né in dad né in presenza, parteciperanno ora alle attività di questa "offerta formativa extra curricolare" volta - recita il decreto di riparto - a "migliorare le loro competenze di base, il consolidamento delle discipline e il recupero della socialità”. Prima di tornare, si spera, solo tra i banchi, lasciando il pc a casa.

La “dispersione” riguarda anche gli universitari. La maggior parte di chi arriva al diploma prosegue gli studi migrando al centro nord della penisola, con un saldo tra input e output perennemente negativo: la Sicilia è a -31% ma in Basilicata (-70%) e Calabria (-42%) va anche peggio. Il deficit di aficionados compensa quello delle regioni settentrionali, scelte per le maggiori chance occupazionali più che per la qualità della formazione. Il risultato è che le aule continuano a svuotarsi, e l’Isola e il Mezzogiorno a spopolarsi di cervelli e talenti.