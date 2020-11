Ansia da nuovo lockdown? I consigli degli psichiatri per combatterla

Dopo giorni di notizie preoccupanti e restrizioni, all’alba del nuovo lockdown, è normale il ritorno dell’asia ed è più facile entrare nel panico. Se nella prima fase abbiamo assistito al post-traumatico da stress, ora il nuovo disagio psichico è l'ansia da sospensione, scopriamo i consigli degli psichiatri. Scopriamo le strategie suggerite degli psichiatri per combattere l'ansia da Covid 19.

Relazionarsi con gli altri è un bisogno per gli esseri umani. Un isolamento prolungato come quello che ci ha imposto dal COVID-19 può avere conseguenze negative dal punto di vista psicologico, prime tra tutti ansia e stress. I soggetti più vulnerabili allo stress sono: anziani, disabili e chi soffre di patologie psicofisiche o neurologiche. Una strategia suggerita dagli psicologi per arginare il panico e l'ansia può essere quella di concentrarsi su ciò che abbiamo già vissuto nella nostra esperienza e su ciò che è in nostro potere, in primis il rispetto delle norme antico vid.

Un crescendo di paure causano ansia a stress da Covid

Le paure che stiamo provando in queste settimane (esprimendole o reprimendole), sono tante c’è chi teme per il posto di lavoro, chi teme per i propri genitori e nonni, magari in là con l'età, dunque nella fascia più a rischio, chi già era ipocondriaco pre-Covid, figuriamoci ora. C’è poi un altro, fortissimo timore, lamentato da uomini e donne senza distinzione di genere e di età: quello dell'isolamento e della solitudine. Tuttavia, in questa circostanza chiunque si sente impotente, frustrato, triste, ansioso o giù di morale ma ci sono piccole strategie che ciascuno può adottare da subito per stare meglio e affrontare con maggiore energia i prossimi mesi, senza cercare di perdere la testa.

Molti rievocano ciò che, nei mesi scorsi vissuti in quarantena, li aveva provati maggiormente: le perdite economiche e i rischi per la propria attività lavorativa, la lontananza dai propri familiari e amici, l'impossibilità di dedicarsi ad attività sportive e di svago, le difficoltà della didattica a distanza, il disagio del trovarsi all'improvviso confinati in casa con familiari con problematiche o disturbi di varia natura.

Maggiore controllo di se

Il fatto di aver già vissuto la stessa situazione, da un lato può spaventarci di più, perchè sappiamo a cosa andiamo incontro, dall'altro ci permette un maggiore controllo di ciò che accade. Il primo lockdown è stato la prima esperienza del genere per tutta l’umanità dell’intero pianeta, qualcosa di mai sperimentato, vissuto nella totale incertezza. Oggi ne abbiamo conoscenza, sappiamo cosa comporta, che possiamo tollerarlo, e soprattutto che è stato utile per arginare drasticamente i contagi e permettere al sistema sanitario di decongestionarsi: un sacrificio pesante, ma necessario ed efficace.

La percezione del lockdown e percezione del virus

Il problema principale che si osserva è però lo scollamento tra percezione del lockdown e percezione del virus e delle misure di contenimento. Molti di coloro che temono e sono in ansia per questo nuovo lockdown, non lo sono altrettanto per il virus, non temendo il contagio né per sé né per altri. La misura del lockdown è vissuta perciò come un’imposizione più o meno arbitraria, e non come la logica conseguenza dell'andamento dei contagi e della pericolosità del loro aumento. Ancora più labile è la percezione del collegamento il nuovo lockdown e propria responsabilità individuale nell’applicare le norme di contenimento.

«L’Oms ha coniato un nuovo termine, pandemic fatigue, sindrome da iper stanchezza cronica correlata alla pandemia.

In attesa del vaccino: avere cura di se

In attesa del vaccino, per non sentirsi del tutto disarmati, dobbiamo ricordarci di avere due tipi di immunità. C’è l’immunità acquisita, gli anticorpi si ricordano degli agenti con i quali sono venuti a contatto. Ma prima ancora c’è l’immunità innata, fatta da cellule che non hanno una memoria ma quando vengono a contatto con un agente “estraneo” lo aggrediscono mangiandosi, è il processo detto fagocitosi. Sono messe lì dalla natura per aiutarci ad affrontare i nemici». Molti i rimedi fitoterapici, con effetto immunomodulante, note dall’antichità come l’artemisia, l’elicriso, per non parlare della Cinchona, la pianta della Cina dalla cui corteccia si estrae il chinino. Dunque, avere cura di sé, dalla alimentazione a un sano stile di vita, è il primo passo della resilienza.

Ansia da sospensione

«Nel dopo-lockdown si sono registrate moltissime diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, ora il nuovo disagio psichico è l'ansia “da sospensione”. Che scatena spaesamento, difficoltà a concentrarsi e sonni disturbati» come spiega Massimo di Giannantonio, presidente della Società italiana di psichiatria e professore all'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara. Il virus, da marzo ad oggi, è diventato un pensiero portante che costringe a continui alti e bassi. Che obbliga a situazioni sempre sospese senza poter contare su progetti futuri. «Vediamo ogni giorno sempre più persone che subiscono passivamente l’attesa - aggiunge Di Giannantonio - Per molte è diventa una sorta di alibi capace di giustificare un atteggiamento rinunciatario e passivo. Altre sono insofferenti, reagiscono in modo aggressivo, a volte violento. Altre ancora forzano le regole e tentano di non tenere conto delle limitazioni. Queste si dicono pronte a pagarne tutte le conseguenze. Anche quelle legali».

Dagli psichiatri alcune indicazioni pratiche per convivere con “l'ansia da limbo"

1) Condividere le proprie emozioni e preoccupazioni.

2) Mantenere una continuità con la routine delle proprie abitudini nel rispetto delle regole sanitarie.

3) Ritagliarsi uno spazio personale in cui è possibile leggere e ascoltare musica.

4) Scegliere una alimentazione sana ed eseguire esercizi di rilassamento.

5) Utilizzare strumenti social per scongiurare vissuti di solitudine e isolamento.

6) Nel caso in cui l'ansia da limbo crea un disagio cronico e costante chiedere aiuto allo specialista