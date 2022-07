Antitrust: Tar conferma sanzione da oltre 100 mln a Google

ROMA, 18 LUG E' confermata la maximulta da oltre 100 milioni di euro inflitta dall'Antitrust, nel maggio dello scorso anno, alle società Google LLC, Google Italia e Alphabet Inc. per abuso di posizione dominante. L'ha deciso con sentenza il Tar del Lazio.

Con il ricorso in questione, le tre società avevano impugnato il provvedimento con cui l'Autorità ha deliberato che la condotta realizzata da Google, consistente nell'ostacolare e procrastinare la pubblicazione dell'app JuicePass sviluppata da Enel X sulla piattaforma Android Auto, costituisca un abuso di posizione dominante. (ANSA).