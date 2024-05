Antonina Margiotta nuovo segretario comunale a Comiso

Comiso - Si è insediata da pochi giorni il nuovo Segretario Generale del Comune la dott.ssa Antonina Margiotta che, nonostante la giovane età, ha già lavorato per diversi anni al nord e poi in Sicilia, sia in provincia di Trapani, sia a Pozzallo. La dott.ssa Margiotta, classe 1982, proveniente dal trapanese, è abilitata avvocata e dal 2016 svolge il ruolo di Segrataria Generale.