Antonio Iannini, lo scultore di sabbia, torna a Punta Secca. FOTO

Santa Croce Camerina - È tornato a Punta Secca, anche se per pochi giorni, Antonio Iannini l’artista girovago scultore di sabbia.

L’anno scorso Antonio ha stazionato per tutta l’estate presso la spiaggia del porto turistico di Marina di Ragusa, con una imponete scultura di sabbia vista e vistata ed apprezzata da tante persone, turisti e residenti.

Antonio, tra l’altro, è stato reduce di un brutto periodo; l’anno scorso è rimasto bloccato in Brasile, per un lungo periodo, data l’impossibilità di ritornare in Italia perché i voli erano stati sospesi.

News Correlate Le sculture di sabbia nel mare di Montalbano. FOTO

Tornato sano e in salute a Napoli, dopo un rocambolesco viaggio attraverso quattro scali, e dopo una lunga quarantena, è andato a svernare nelle Canarie. Antonio, naturalmente per l’arte che esprime, predilige i posti caldi per realizzare le sue sculture.

Ora è in procinto di iniziare la stagione estiva in Sicilia, dove torna ogni anno. Si è fermato qualche giorno a Punta Secca dove ha scolpito un Dio Nettuno e una Dea Maya, in sabbia, che fanno bella vista di se' davanti alla “Casa del commissario Montalbano”.

Fra qualche giorno riparte alla volta di Gela, dove ha concordato con gli amministratori locali una grande scultura sul nuovo lungomare che sarà in mostra fino alla fine di agosto. A settembre andrà a San Vito Lo Capo, per il periodo del Cous Cous Fest.

Allegati alla news