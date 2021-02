Antonio, vaccinato a 105 anni: “Stavolta il nemico è uno per tutti” VIDEO

Catania - "Anche durante la spagnola stavamo chiusi in casa, ma contro questo virus adesso c'è il vaccino ed è giusto farlo”. Antonio Bonajuto, classe 1916, a 105 ha una lucidità da fare invidia: è il più anziano tra i siciliani ad avere già ricevuto il vaccino anti Covid. Accompagnato dal figlio Salvatore, si è presentato ieri pomeriggio al centro vaccinale del Policlinico Rodolico di Catania, ed è stata l’occasione per rispolverare l’album dei ricordi di una vita avventurosa: durante la II Guerra mondiale il signor Antonio prestò servizio come ufficiale del Regio esercito, ma dopo l'8 settembre si rifiutò di collaborare con i nazisti e venne deportato in Germania. Sopravvissuto anche a quella tremenda esperienza, il Covid è solo l'ultima delle prove affrontate e superate nella sue esistenza: “Durante la guerra c'erano amici e nemici, qui combattiamo tutti dalla stessa parte", sorride mentre scopre il braccio seduto in barella.