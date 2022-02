Anziana in stato confusionale a Pozzallo, soccorsa dai vigili

Pozzallo - Nel tardo pomeriggio di ieri una anziana donna, non residente e in stato confusionale, è stata soccorsa dagli agenti di Polizia Locale di Pozzallo.

La stessa, smarrita, si era recata all'interno di un esercizio commerciale per chiedere aiuto in quanto non riusciva ad orientarsi e ritrovare la strada di casa. Gli agenti si recavano sul posto e dopo essersi assicurati delle discrete condizioni di salute della signora, si attivavano nella ricerca dei familiari.

L'anziana signora veniva accompagnata presso gli uffici del comando e ristorata con una bevanda calda.

Fortunatamente gli agenti riuscivano a contattare il figlio, che giungeva al comando e prendeva in custodia l'anziana madre.