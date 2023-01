Anziana sola chiama i carabinieri e loro le portano i regali di Natale

Alessandria - Giornate natalizie speciali per un'ultrasettantenne di Molare, in provincia di Alessandria, che ha ricevuto la visita del maggiore e di un vice brigadiere dei carabunieri.

La donna, costretta a letto per un problema articolare, vive da sola con l'assistenza di un'operatrice socio assistenziale per 3-4 ore al giorno, per vincere la solitudine telefona tutti i giorni in caserma per una breve chiacchierata con i militari dell'Arma. Il maggiore ha regalato all'anziana un libro sugli animali, sua grande passione, e un panettone.