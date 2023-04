Anziano a terra per ore per un malore: cane lo trova e dà allarme

Caltanissetta - Un anziano, a terra da ore dopo un malore, si è salvato grazie a un cane che ha dato l'allarme. L'uomo, di 87 anni, era uscito a Caltanissetta per andare a raccogliere della verdura ma verso le 10 della mattina è stato colto da un malore e si è accasciato a terra. Lì è rimasto fino alle 14 quando è stato notato da un Jack Russel che era uscito col proprietario e il figlio di quest'ultimo per una passeggiata in campagna, nelle vicinanze di via Parri.

Il cane si è allontanato correndo e poi è tornato dal proprietario abbaiando insistentemente e lasciando intendere di aver trovato qualcosa di importante. Il proprietario, conoscendo il suo cane, si è insospettito lo ha seguito e ha trovato l'anziano riverso a terra. Immediata la telefonata al 118 e pochi minuti dopo sono arrivati i soccorritori su ambulanza Charlie 1.

I sanitari accertate le condizioni generali dell'anziano, accaldato e disidratato dopo il tempo trascorso a terra, lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Elia dove adesso i medici lo stanno sottoponendo ad accertamenti. Il figlio dell'anziano, che lavora fuori città, una volta appresa la notizia ha ringraziato i protagonisti della storia e sta raggiungendo il padre.