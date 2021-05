Apre domani l'Hub vaccinale di Scicli

Scicli - Sarà aperto domani l’Hub vaccinale di Scicli che sorge in contrada Zagarone. Con l’ultimo sopralluogo effettuato questa mattina dal direttore generale dell’Asp, Angelo Aliquò, con il direttore sanitario, Raffaele Elia, e il sindaco di Scicli Enzo Giannone , è stato dato l’okay per l’attivazione.

Sarà operativo a cominciare da domani, mercoledì 12 aprile. Quindici i punti vaccinali previsti, ampio parcheggio all’esterno. Ci sarà, dunque, la possibilità di procedere con centinaia di inoculazioni al giorno.

“La sinergia portata avanti dall’Asp con l’Amministrazione comunale e con la Protezione regionale e provinciale che ha concesso i locali, sinergia che ho cercato di propiziare in tutti i modi – afferma l’on. Orazio Ragusa – ha dato, dunque, i propri frutti. Ora sarà necessario accelerare il più possibile la campagna vaccinale e, affinché ciò accada, è indispensabile una ulteriore azione di sensibilizzazione tra la popolazione con l’obiettivo di accrescere il numero delle prenotazioni così da rispettare i target previsti dalla stessa campagna vaccinale. Tra l’altro, riteniamo che l’Hub vaccinale, per come è organizzato, possa accogliere potenziali fruitori provenienti dai Comuni vicini. E’ una grande scommessa quella che tutti insieme stiamo cercando di portare avanti per consentire di uscire fuori da questo incubo della pandemia il prima possibile”.

“La Pubblica Amministrazione ha dato prova di concretezza ed efficienza - dice il sindaco di Scicli Enzo Giannone - lavorando tutti insieme i vari Enti coinvolti nel realizzare in pochi giorni un servizio indispensabile per la comunità sciclitana, con una capacità di vaccinazioni che può essere messa a disposizione anche di altri Comuni. Abbiamo realizzato un servizio di prossimità, tanto più necessario nel momento in cui il target delle vaccinazioni comincia a essere esteso a più ampie fasce d’età. Nell’auspicio che in tanti si prenoteranno e si vaccineranno, continueremo nelle prossime settimane nell’azione di sensibilizzazione e informazione di tutta la popolazione. Riteniamo di aver messo un tassello importante nel percorso che ci deve portare al definitivo superamento dell’emergenza Covid”.