Apre Sabato 27 Luglio a Ragusa il nuovo AG Cash and Carry

Ragusa - Non è un supermercato. È molto di più.

Un nuovo punto di riferimento per gli amanti del food e del beverage apre a Ragusa. Sabato 27 luglio. È AG Cash and Carry, all'interno del centro commerciale Ibleo, che promette di rivoluzionare il modo di fare la spesa grazie alla sua offerta vasta e conveniente.

Il nuovo AG Cash and Carry, che si aggiunge agli altri punti vendita già presenti in provincia di Ragusa , Siracusa, Agrigento offre oltre 60.000 referenze tra prodotti alimentari freschi, surgelati e freschissimi, beverage, vini e liquori e molto altro. Questo nuovo punto vendita punta a soddisfare sia le esigenze delle famiglie che quelle dei professionisti del settore HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café), offrendo la possibilità di fare la spesa sia con lo scontrino per i privati, sia con la fattura per le partite IVA.

Non è un supermercato.

AG Cash & Carry è il partner ideale per i professionisti della pasticceria, della panificazione, della gastronomia, della macelleria.

Un altro grande vantaggio del nuovo AG Cash and Carry è la possibilità di prenotare la spesa con un click da casa. Grazie al servizio AG-Drive, i clienti potranno ritirare comodamente i loro acquisti senza dover entrare nella galleria commerciale, accedendo da un ingresso esterno appositamente indicato. Questo rende l'esperienza di acquisto non solo più rapida, ma anche più sicura e conveniente. Storia, passione, identità, gamma.

Giorgio Alescio, amministratore del gruppo AG prova a spiegare l’autenticità del progetto.

Una iniziativa per abbracciare piu territori e velocizzare le relazioni commerciali con i clienti?

“La grande distribuzione è a caccia di nuove idee. E’ la prima volta che un Cash& Carry si affaccia all’interno di un centro commerciale. Una scelta audace, se volete, ma compiuta per migliorare la competitività del Gruppo Ag e rivolta sempre piu ad un pubblico iper-specializzato. Ci spieghi meglio. Penso all’intuito dei giovani e delle loro iniziative imprenditoriali, caratterizzate sempre più da conoscenze specifiche dei prodotti. Oggi, non si accontentano solo di una transazione commerciale, ma si aspettano di ripercorrere nel processo di acquisto l’esperienza da specialist del settore, lontano dai paradigmi del passato. Una volta era il prodotto al centro delle strategie di sviluppo, oggi è il cliente al centro della catena con le sue esigenze e le sue necessità".

Perché a Ragusa?

“Siamo gia presenti da anni a Ragusa. Implementare la presenza sul territorio in un luogo come il Centro commerciale Ibleo ci obbliga ad incrementare gli standard di efficienza e di competitività. Faremo di tutto per essere all'altezza delle aspettative”.

L'inaugurazione, sabato 27 luglio, del nuovo AG Cash and Carry all'interno del centro commerciale Ibleo rappresenta un'importante novità nel panorama commerciale della città, promettendo di diventare un punto di riferimento per le famiglie e i professionisti del settore.