Archeologia, recuperata un'antica anfora nel mare di Mondello

Palermo - I sommozzatori della polizia hanno recuperato un’antica anfora in mare a largo di Mondello a Palermo su segnalazione di personale della Soprintendenza del Mare. Il reperto è stato recuperato ad una profondità di 10 metri.

Il reperto, nei prossimi giorni, sarà analizzato da personale della Soprintendenza del Mare per un definitivo riscontro di autenticità. Tra i compiti ordinariamente attribuiti al nucleo, ci sono anche il ritrovamento di persone, le operazioni di bonifica antisabotaggio, le attività di ricerca di armi ed esplosivi, le ricerche archeologiche appunto ma anche rilevamenti di polizia scientifica che siano in ambienti come mari, fiumi e laghi.