Archeologia subacquea, un'anfora «Spatheion» nel mare di Ustica

Ustica - Il nucleo subacqueo della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana ha effettuato il recupero di un’anfora «Spatheion» individuata da Alessandro Gallo del «Marenostrumdiving» di Ustica, nel fondale del porto dell’isola, a 10 metri di profondità nella zona della banchina "Taormina». L'anfora, che risale al IV-V secolo d.C. si trovava su un fondale di sabbia misto a roccia, parzialmente sepolta; dopo l'individuazione il subacqueo, come previsto dalla legge, ha immediatamente avvertito la SopMare che è intervenuta per recuperare l’oggetto scongiurando il pericolo di trafugazione che sarebbe stato possibile in considerazione della bassa profondità del fondale e la grande frequentazione della zona.

All’intervento di recupero, effettuato dai subacquei della Soprintendenza Salvo Emma e Aurelio Vaccaro, ha assistito un gruppo di giovani subacquei che si trovava sull'isola in occasione dello stage finale dell’Asinara Camp, un progetto di formazione e sensibilizzazione verso il mare e i suoi molteplici aspetti, organizzato dalla scuola di immersione "I sette mari" di Porto Torres in Sardegna.

Dieci giovani subacquei, accompagnati dal loro istruttore Luca Occulto, hanno avuto modo di assistere direttamente sott'acqua alla fase di recupero dell’anfora, mostrando grande interesse per questo aspetto legato al loro piano formativo che comprende la biologia marina, la formazione subacquea, l’ecologia e l'educazione ambientale. Una straordinaria occasione, quindi, sia per i giovani sub che per la Soprintendenza del Mare che, anche attraverso queste occasioni riesce crea opportunità di valorizzazione dei patrimonio sommerso sensibilizzando i giovani verso la protezione di quel vasto giacimento culturale che è il mare.