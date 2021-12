Archeologia, un antico santuario fra i templi di Agrigento

Agrigento - Un edificio sacro arcaico non ancora individuato. Fra i templi di Agrigento spunta un antico santuario. Il ritrovamento emerge dalla seconda campagna di scavi della Normale di Pisa. L'edificio D, costruito nel V secolo avanti Cristo, ne avrebbe sostituito uno precedente.

I reperti ceramici trovati confermano che la zona fosse frequentata già all’indomani della fondazione di Agrigento (580 avanti Cristo). L'edificio sacro arcaico presenta una decorazione fittile del tetto di un tempio databile nella seconda metà del VI secolo avanti Cristo che, come spiegano gli archeologi, costituisce la prova che il Tempio D, costruito intorno alla metà del V secolo avanti Cristo, sostituì un precedente edificio di culto: alla fase arcaica del santuario dovrebbe risalire anche il muro occidentale, indagato per la prima volta, che costituiva il limite dell’area sacra.

I numerosi ex-voto in terracotta e in bronzo, una eccezionale statuetta in pietra (un suonatore di strumento a corde), le ossa combuste e i resti di sacrifici portati alla luce confermano la destinazione sacra dell’area e forniscono preziose informazioni sui riti che vi si svolgevano.