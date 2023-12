ARD Discount e progetto di cure ospedaliere per bambini in Madagascar

Ragusa - Un abbraccio a distanza per ridurre le distanze. Un progetto lanciato di recente dall’associazione "Ponte di Solidarietà Suor Lucia Iannizzotto” ha trovato il pieno sostegno di ARD Discount. Dopo anni di attività dedicata alle adozioni a distanza, con centinaia di bambini che hanno ottenuto un sostegno dalle famiglie europee, ma anche la realizzazione di scuole, mense, pozzi e una clinica per bambini privi di assistenza sanitaria, adesso l’associazione nata a Ragusa ha deciso di concentrarsi anche su interventi a beneficio dei bambini malgasci affetti da disabilità agli arti inferiori. Nell'ottica di un impegno costante verso progetti di solidarietà, ARD Discount collaborerà attraverso un diretto sostegno significativo al progetto in corso in Madagascar. Purtroppo si è dinnanzi ad una realtà triste e complessa. Il presidente dell’associazione, Salvatore Campo, è testimone diretto della situazione, riscontrata a margine di una missione che aveva svolto a settembre scorso. “In un piccolo ospedale - racconta - ho visto più di 50 bambini paralizzati, costretti in sedie a rotelle a causa di problematiche congenite, spesso legate a malnutrizione. La disabilità in questi bambini è una causa frequente di abbandono, e le suore che operano sul campo si trovano ad affrontare sfide enormi per garantire loro cure adeguate”.

Dinnanzi a questa cruda realtà, ARD Discount ha deciso di compiere un gesto significativo di solidarietà e fornirà un sostegno economico al progetto, contribuendo con risorse essenziali per coprire i costi delle necessarie operazioni mediche. “Un gesto di amore e solidarietà, per offrire una speranza concreta ai bambini malgasci che lottano con le sfide della disabilità, consentendo a questi bambini, di avere una vita migliore e delle opportunità che altrimenti sarebbero rimaste inaccessibili”, ha commentato Concetta Lo Magno, responsabile dell’ufficio marketing di ARD Discount. La collaborazione tra il settore privato e le organizzazioni no-profit, come in questo caso, rappresenta un modello positivo di impegno sociale, portando speranza e cambiamento tangibile in luoghi dove è più urgente.

“Questo è un piccolissimo aiuto - conclude la Lo Magno - ma diventa grande in un contesto privo di molte cose. Sarebbero necessari tantissimi aiuti da parte delle aziende in altrettanti tantissimi luoghi del mondo. Dai più vicini ai più lontani in cui si combattono la fame, le malattie, le difficoltà e le guerre. ARD ha scelto di essere proattivo anche nel decidere di sostenere territori lontani, dove non esiste contropartita se non il sorriso ed il benessere dei bambini”.