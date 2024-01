ARD Discount, la convenienza che fa del bene

Ragusa - Anche il 2024 sarà per ARD Discount un anno ricco di novità, come lo è stato l’anno appena trascorso, con una serie di iniziative già avviate e che proseguiranno nei prossimi mesi. E’ il caso, ad esempio, di un’importante iniziativa solidale che ha portato l’insegna ad offrire il proprio sostegno in Madagascar, finanziando una parte centrale del progetto volto ad aiutare i bambini malgasci con problemi agli arti garantendo loro cure mediche ortopediche adeguate. Un’azione di solidarietà che proseguirà pure in questo nuovo anno così come il supporto nei confronti di varie associazioni e realtà territoriali che si occupano di sociale, sport e cultura.

Nel 2023 ARD Discount si è resa protagonista di azioni concrete a supporto di associazioni sportive, associazioni culturali e varie onlus selezionate con cura, consentendo all’insegna di promuovere attivamente la coesione comunitaria. Vicini alle persone non soltanto proponendo una spesa variegata e conveniente, ma anche attraverso azioni di sostegno disseminate nelle regioni in cui si è diffusa l’insegna nata in Sicilia, ovvero Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna.

Tra le tante sponsorizzazioni effettuate nel 2023, anche a beneficio di diverse piccole e grandi realtà sportive, c’è stato il sostegno alla squadra di basket militante in serie C, Asd Stingers di Reggio Calabria oppure, su altri fronti, il supporto al Carnevale di Termini Imerese che rappresenta un esempio del ricco patrimonio culturale e tradizionale siciliano. Sempre attenta alle nuove generazioni, ARD ha lanciato con successo, in collaborazione con Mattel, una campagna a sostegno del “Dream Gap project” che attraverso il gioco ha voluto stimolare il potenziale di bambine e bambini, invitandoli ad esprimere la loro creatività e ad usare l'immaginazione per affrontare le loro sfide. Numerosissime le organizzazioni caritative, parrocchiali e onlus presenti sul territorio e a cui ARD Discount ha garantito cessioni gratuite di prodotti alimentari e non alimentari (generi di prima necessità, elettrodomestici, prodotti per la cura della casa e della persona). Donazioni che hanno rappresentato un importante supporto per le famiglie in difficoltà, contribuendo a migliorare la loro qualità della vita. A tal proposito, in occasione della recente Giornata mondiale del Volontariato, ARD Discount ha donato ad alcuni club service Rotary, una cospicua somma in buoni spesa finalizzati all'acquisto di beni da destinare a tante famiglie in ristrettezze.

Medesima finalità per la cena solidale organizzata dalla prestigiosa “Locanda Don Serafino” di Ragusa, la sera della vigilia di Natale, alla quale ARD Discount ha contribuito donando borse spesa con prodotti utili, distribuite durante l’iniziativa speciale in favore delle famiglie coinvolte. Uno dei tanti gesti di solidarietà che durante il 2023 ARD Discount ha portato avanti, un pezzo di un puzzle complessivo costruito con impegno e generosità, tendendo la mano verso chi ne ha più bisogno. Una spesa conveniente che fa del bene.