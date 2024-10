Ard Discount punta al futuro tra innovazione digitale e nuove referenze

Ragusa - Una nuova app per stare sempre più vicini ai clienti, con un contatto diretto attraverso il quale poter fruire di offerte su misura ma anche ricevere le novità del momento che in casa ARD Discount sono sempre più frequenti. E’ la nuova applicazione presentata in anteprima stamani, nella suggestiva cornice del Grand Hotel Villa Itria a Viagrande (Catania), durante la convention che l’insegna discount, ormai diffusa nel Sud Italia, ha promosso assieme a tutta la rete, sia diretti che associati, con l’obiettivo di guardare al futuro, tra innovazione e nuovi obiettivi, tra cui quello di rendere l'esperienza d'acquisto ancora più dinamica e vicina alle esigenze dei clienti. ARD Discount, spinto da una vision lungimirante che abbina la tradizione all'innovazione, la sostenibilità all'accessibilità, ha acceso i riflettori su una serie di iniziative che, da ora alla fine dell'anno, caratterizzeranno l'insegna.

La nuova app, disponibile dal 14 ottobre, integra strumenti per la raccolta punti, promozioni personalizzate, accesso rapido al volantino digitale e alle offerte in corso. Il lancio ufficiale dell'app sarà anticipato da una campagna pubblicitaria d'impatto con un video che invita i consumatori a visualizzare il volantino in app, piuttosto che usare quello cartaceo, rispettando così maggiormente l’ambiente. Sempre in anteprima è stata infatti presentata la nuova linea di prodotti per la cura della persona, “Tale of Essence”, una gamma con ingredienti ricercati e profumazioni avvolgenti. Restyling anche per la linea di prodotti per la casa a marchio Ionix, con un assortimento più ampio e moderno. La convention è stata anche occasione per la presentazione della nuova campagna di Natale, che anticipa un periodo festivo all'insegna di prodotti esclusivi.

Tra le golosità che arricchiranno le tavole in festa anche il Panettone Ciocco e Stelle con cuore di gelato e le novità Sfornasole. Ad accompagnare tutto l'evento anche la mascotte "Ardy", anch'essa presentata per la prima volta e che diventerà la guida virtuale della nuova app. “L'innovazione è alla base del nostro futuro – ha spiegato l’amministratore delegato di Ergon, Marco Sgarioto - Con la nuova app e le tante iniziative che stiamo lanciando, vogliamo creare un rapporto ancora più stretto con i nostri clienti. Non si tratta solo di offrire convenienza e qualità, prerogative già ben chiare ai nostri consumatori, ma di garantire un'esperienza d'acquisto moderna, sostenibile e personalizzata. ARD continua ad evolversi senza mai perdere di vista l’essenzialità del nostro marchio: la vicinanza al territorio e la qualità a prezzi accessibili”. ARD Discount, che ha inaugurato da poco il 250esimo punto vendita sbarcando sull'isola di Malta, prosegue così la sua espansione.