Ard Discount sarà presente al "Marca" di Bologna

Bologna - ARD Discount sarà presente i prossimi 19 e 20 gennaio 2022 alla 18esima edizione di MARCA by BolognaFiere, il salone internazionale dedicato ai prodotti a marca del distributore. Un’ulteriore occasione di visibilità per il brand ormai punto di riferimento del canale discount in Sicilia e Calabria, e presente da quest'anno anche in Puglia e Basilicata. Tantissime novità verranno presentate nei giorni del salone internazionale sui prodotti del settore MDD insieme ad una graditissima conferma annunciata proprio negli ultimi giorni: per il prossimo biennio l'attore comico Nino Frassica sarà nuovamente brand ambassador di ARD Discount e anche lui sarà ospite all'appuntamento fieristico, non facendo mancare la sua attesa presenza tra gli spazi dello stand C13 al padiglione 25 di Fiere Bologna.

Durante la due giorni bolognese verranno esposti a buyer e category manager del settore i vari prodotti a marchio di ARD Discount, in particolare le novità delle linee “Terre e Tesori”, “Terre e Tesori di Sicilia” con gusti e sapori autentici della tradizione siciliana e “Naturard Bio” composta da soli prodotti biologici ed a ridotto impatto ambientale, o ancora la buonissima linea “Sfornasole” con prodotti da forno dolci, salati e pasticceria, solo per citare alcuni esempi. Tra l'altro ARD è stata scelta per far parte del comitato scientifico di Marca, prendendo posto a fianco delle altre catene di distribuzione italiane.

La partecipazione al salone internazionale di Bologna sarà anche l'occasione per mostrare gli eccellenti risultati che il brand della Ergon Consortile è riuscito ad ottenere durante tutto il 2021: un anno ricco di soddisfazioni e tantissime nuove aperture che hanno portato ARD Discount ad avvicinarsi alla soglia dei 200 store attivi.

Un format, quello del marchio siciliano, che prevede un’ampia offerta di prodotti a marchio grazie alla selezione dei produttori e alla grande attenzione verso il cliente attraverso proposte di assoluta convenienza. Un'azienda sana ed in crescita che punta ad aumentare la propria presenza sul territorio nazionale grazie alle nuove opportunità della rete franchising.