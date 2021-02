Aromi e umore - come le fragranze influenzano la vita

Nessuno ha dubbi che gli aromi possano influenzare le nostre emozioni, cambiare il nostro umore, stimolarci e calmarci. Basti ricordare come ci rilassiamo automaticamente quando sentiamo un profumo familiare o associato alla sicurezza, e come ci irrigidiamo quando sentiamo un aroma che la nostra mente associa ai ricordi negativi. Questo perché la memoria olfattiva è più durevole di qualsiasi altra forma di memoria a nostra disposizione.

Qual è il ruolo dell'olfatto?

L'olfatto è stato uno dei fattori che hanno determinato la sopravvivenza sin dalla notte dei tempi. Ci ha fornito informazioni sul mondo che ci circondava, ci ha avvisati del pericolo e della necessità di scappare, ci ha indicato quando eravamo al sicuro e quali piante erano commestibili. Alla fine, tuttavia, le persone hanno notato che ha anche un altro ruolo, permette di influenzare lo stato d’animo e il benessere del corpo. Pertanto, fin dall'antichità, varie culture iniziarono a utilizzare le fragranze a scopo curativo, dando origine al metodo di trattamento oggi chiamato aromaterapia.

Lo sapevi … le fragranze influenzano le decisioni di acquisto?

A poco a poco, questa scoperta iniziò ad essere utilizzata dagli specialisti nel marketing. La ricerca ha dimostrato che le fragranze piacevoli e rilassanti sono di grande importanza per i clienti nei negozi e possono influire in modo significativo sulla quantità dei prodotti che acquistano. Oggi si stima che una fragranza opportunamente selezionata possa aumentare le vendite del 30%.

Alan Hirsch della Smell & Taste Treatment And Research Foundation afferma: “La fragranza ha un'influenza maggiore sulle decisioni di acquisto rispetto a tutti gli altri fattori messi insieme. Secondo noi, l'olfatto è fortemente correlato alle emozioni, quindi il modo più semplice per cambiarle è attraverso l'olfatto.”

La scelta dei profumi e la fase della vita

Anche l'età influenza la scelta del profumo. Secondo i profumieri del marchio Acqua di Parma:"Le donne mature ritornano con entusiasmo ai profumi della loro giovinezza e quindi ai ricordi ad essa associati. D'altra parte, le donne nella fascia di età 26-35 cambiano i loro profumi insieme ai cambiamenti nelle loro vite." Le preferenze olfattive sono strettamente correlate al profilo emotivo individuale in una data fase della vita. Le fragranze influenzano le emozioni, ma sono anche le emozioni che influenzano la scelta delle fragranze.

Profumi e aromi nella vita di tutti i giorni

Sebbene oggigiorno l'uso degli oli essenziali naturali, che hanno il maggiore impatto sul nostro benessere, sia sempre più abbandonato all'industria dei profumi, hanno anche un enorme impatto sulle nostre emozioni. Le singole note di fragranza possono rilassare, energizzare e persino agire come afrodisiaci. Scopriamo quali effetti si possono ottenere utilizzando profumi con singoli ingredienti.

* Per stress e depressione - tutte le persone che soffrono di insonnia, che affrontano stress a lungo termine o umore basso dovrebbero cercare tra le note dei profumi il gelsomino. Questa nota mette di buon umore, aiuta ad addormentarti con calma e può persino alleviare l'ansia. Si dice anche che abbia un effetto antidepressivo.

La lavanda ha un effetto altrettanto rilassante sul corpo e la mente. Tuttavia, inoltre, come dimostrato da una ricerca di scienziati giapponesi, migliora anche la concentrazione, e quindi rende più facile lavorare anche nel pomeriggio, quando di solito arriva la stanchezza.

Le note di patchouli motiveranno ad agire e migliorano l’umore e persino la libido.

* Per crescere l’ottimismo - nel caso in cui abbiamo bisogno di una sferzata di energia, vogliamo tirarci su di morale e darci fiducia, i profumi agli agrumi saranno la scelta migliore. Sono perfetti per i giorni in cui abbiamo molte responsabilità e dobbiamo essere in movimento. Ci fanno sentire felici, rilassati e pronti a lavorare.

* Fragranze afrodisiache - chi cerca un afrodisiaco efficace dovrebbe concentrarsi principalmente sui profumi con note di muschio. Il muschio ha un profumo molto intenso e specifico che attrae donne e uomini. Anche i profumi di con note di vaniglia, pepe e legno di sandalo, hanno un effetto simile, possono stimolare i sensi di entrambi i sessi e creare un'atmosfera unica.

*Per stimolare la memoria - la cannella, usata solitamente nei profumi maschili, è un ottimo stimolante per la mente. Colpisce la consapevolezza, migliora la memoria e la concentrazione e allo stesso tempo riduce la sensazione di frustrazione.

Un ingrediente comune nei profumi di lusso, il rosmarino aiuta anche a concentrarsi. È consigliato soprattutto per sforzi mentali elevati, ad esempio per lo studio intensivo prima di un esame.





*Per un effetto calmante - I profumi di rose e fiori di arancio amaro, ma anche il profumo dello zucchero calma e porta buon umore. Almeno questo è ciò che mostra uno studio condotto presso l'Università di Utrecht. Queste fragranze hanno anche un effetto rilassante e facilitano l'addormentarsi. Pertanto, se vuoi avere un sonno forte e rilassante, cospargere la biancheria da letto con profumo di rosa, fiori di arancio amaro o zucchero.



Quindi, fermati e annusa le rose, la fragranza può essere benefica per la tua salute e il tuo benessere!