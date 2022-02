Arrestata la moglie di Daniele Silvestri, sorpresa a rubare da Eataly

Lisa Lelli, la moglie del cantautore romano Daniele Silvestri, è stata arrestata per furto e aggressione. La donna è stata beccata a rubare al supermercato. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato Colombo, la Lelli avrebbe aggredito il vigilante che l’ha fermata, graffiandolo e prendendolo a calci.

Lisa Lelli, è stata arrestata per aver rubato dagli scaffali di Eataly dei prodotti cosmetici e del cibo. La donna ha poi nascosto tutto nella sa borsa e si è avviata versi l'uscita senza pagare. I metal detector però hanno cominciato a suonare e così i vigilantes l'hanno rincorsa e fermata. Quindi ne è nata una colluttazione e lei ha cominciato a prendere a schiaffi e a calci e a graffiare gli uomini.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la moglie del cantautore ha cercato di commettere il furto mercoledì 25 febbraio all'Eataly store dell'Ostiense a Roma. Dopo la colluttazione con i vigilantes è subito intervenuta una volante che ha arrestato la donna. La merce è stata recuperata, un furto da non più di 150 euro, ma che si va ad aggiungere ad un altro episodio sempre da un centinaio di euro avvenuto pochi giorni prima.

Pare che la Lelli si fosse resa protagonista di un episodio simile la scorsa settimana. In quell’occasione era riuscita a svignarsela.

A Lisa Lelli, infatti, è stato contestato anche un altro furto avvenuto il sabato precedente, sempre all'Eataly store. In quel caso, una donna ha agito nelle stesse modalità, ma i vigilantes non sono riusciti a bloccarla durante la fuga. Le telecamere, però, hanno ripreso il suo viso e, seppur sfocato, gli agenti riconducono il furto precedente proprio a Lisa Lelli, moglie del famoso cantautore.

Intanto ai vigilantes sono stati dati 4 e 15 giorni di prognosi, ma la donna, di fronte agli agenti di polizia, non ha voluto spiegare il suo gesto e nemmeno la reazione violenta avuta.

Lelli e Silvestri sono sposati dal 2012 e insieme dal 2009.