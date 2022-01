Arresto cardiaco in classe, 12enne a sirene spiegate in ospedale

Catania - Panico all’Istituto comprensivo “Cavour” di Catania, dove ieri una alunna di 12anni ha accusato un malore, culminato in arresto cardiocircolatorio. I docenti hanno soccorso sul momento la ragazzina chiamando l’ambulanza del 118, a cui i poliziotti hanno fatto da apripista, in arrivo e in uscita verso l’ospedale Garibaldi di Nesima.

Gli agenti hanno chiuso gli accessi stradali da diverse vie creando una “corsia preferenziale” per la corsa dell’ambulanza. In pronto soccorso la studentessa ha superato la crisi ed è stata stabilizzata dai medici. Già oggi sarà sottoposta a ulteriori controlli.