Arrigo Vecchioni, la sorella Francesca lo ricorda con una foto di famiglia

Milano - «Tenetevi stretti i momenti di felicità. Vi faranno da maniglia nei momenti bui». Con queste parole e con una foto, Francesca Vecchioni, primogenita di Roberto Vecchioni, ha voluto ricordare sul suo profilo social il fratello Arrigoa una settimana dalla sua scomparsa.La morte del terzo dei quattro figli del cantautore era stata annunciata attraverso i social dal padre con queste parole: «Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace». E poi concludeva con una richiesta di silenzio da parte della famiglia. Oggi, sette giorni dopo, Francesca ha voluto condividere sui suoi profili un’immagine lieta dei quattro fratelli Vecchioni abbracciati: un »momento di felicità» come aggiunge lei, per essere confortati nei momenti tristi.

Nel corso della sua carriera, Vecchioni aveva raccontato a più riprese nelle interviste quanto per lui la vita senza figli sarebbe stata come un deserto, parlando spesso del suo rapporto con loro e dedicando loro numerose canzoni. Francesca è nata dal primo matrimonio di Vecchioni con Irene Brozzi, sposata nel 1973. Poi, dal secondo matrimonio del cantautore con Daria Colombo iniziato nel 1981, sono arrivati Carolina, Arrigo e Edoardo. Quest’ultimo, due anni fa aveva raccontato nel libro «Sclero - Il gioco degli imperatori» la sua malattia, la sclerosi multipla.