Arriva Burian: possibili nevicate anche a 400 metri di quota

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per domani in Sicilia per il rischio idrogeologico, con segnalazione di condizioni meteo avverse. Da questa sera ulteriore abbassamento delle temperature con possibilità di nevicate sopra i 200-400 metri sul livello del mare. Si prevede il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. forti mareggiate lungo le coste esposte.