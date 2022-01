Arriva il gelo: mezzi spargisale a Modica

Modica - L’ultimo bollettino della Protezione Civile regionale segnala un brusco abbassamento delle temperature su tutto il territorio modicano nelle prossime ore. In particolar modo la notte tra lunedì e martedì e quella tra martedì e mercoledì saranno le più fredde con temperature che scenderanno diversi gradi sotto lo zero. Per tale ragione il Sindaco ha messo in moto la macchina della Protezione Civile comunale i cui volontari usciranno con i mezzi spargi sale percorrendo le strade più a rischio del territorio. Con molta probabilità il ghiaccio si formerà in diversi punti critici che per tale ragione verranno trattati con il sale a partire dalla mezzanotte di oggi.

Il Sindaco, nel ringraziare come sempre l’operato dei volontari della Protezione Civile, raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti soprattutto nelle ore notturne e alle prime luci dell’alba.