Arriva lunedì 15 maggio il ciclone in Sicilia

“Insolito e potente ciclone mediterraneo in arrivo”. Lo dice Edorardo Ferrara, di 3bmeteo.com. L’esperto parla di “una nuova severa ondata di maltempo per l’Italia ad inizio della nuova settimana, a causa dell’approfondimento di un vortice ciclonico che dalla Sicilia risalirà verso il Tirreno”.

Si tratterà di un ciclone mediterraneo “insolitamente intenso per il periodo, una condizione quasi eccezionale per maggio”. Ferrara poi spiega che tra lunedì e martedì ci saranno piogge e temporali anche di forte intensità, in risalita su gran parte del centrosud.

Le zone più critiche saranno dapprima Sicilia, ma poi anche Toscana, Lazio, Campania, Calabria e infine pure Umbria, Marche ed Emilia Romagna. “Su queste zone non esclusi picchi di oltre 80-100millimetri” di pioggia