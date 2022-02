Arriva un'ondata di freddo, venti di Maestrale sulla Sicilia

Da stasera è in arrivo un fronte di freddo sull'Italia che porterà venti forti e una veloce fase di maltempo lunedì al centro-sud: sono attese raffiche di tempesta, fino a 100 km/h. Insiste invece la siccità estrema al nord, ancora una volta saltato dalle precipitazioni.

Domenica tranquilla dal punto di vista meteorologico sull'Italia dove un campo di pressione alta e livellata determina condizioni di stabilità e temperature anche sopra le medie del periodo. Questa situazione - affermano i meteorologi di IconaMeteo.it - muterà temporaneamente tra la prossima notte e domani per il transito di una perturbazione a carattere di fronte freddo in discesa dall’Atlantico settentrionale (seconda perturbazione di febbraio).

Al Nord ancora una volta le precipitazioni saranno limitate ai settori alpini più settentrionali, mentre a sud delle Alpi si innescheranno venti di Foehn anche intensi, che non saranno sicuramente un bene per i terreni già resi particolarmente asciutti dalla lunga siccità. Domani il vento spazzerà anche le regioni centro-meridionali, con raffiche fino a tempestose di Maestrale in giornata sulla Sardegna. Una rapida fase di precipitazioni interesserà le regioni peninsulari e l’aria fredda convogliata dalla forte ventilazione settentrionale determinerà un temporaneo calo delle temperature. Da martedì alta pressione di nuovo in consolidamento, con rinnovate condizioni di stabilità e di blocco rispetto alle perturbazioni, che rimarranno probabilmente lontane dall’Italia per il resto della settimana con tempo nebbioso in pianura tra Piemonte, Lombardia, basso Veneto ed Emilia Romagna. In giornata nuvolosità in aumento, in particolare sulla Liguria centrale, nelle Venezie e a ridosso delle Alpi. Dalla sera nevicate nei settori di confine dalla Valle d’Aosta all’Alto Adige, in intensificazione nella notte. Al Centro in prevalenza soleggiato: in mattinata nebbie o strati bassi in progressivo diradamento lungo le coste adriatiche, su pianure e valli di Toscana e Umbria; tra il pomeriggio e la sera aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche a partire dall’alta Toscana. Al Sud e nelle Isole nuvolosità sparsa, più densa su ovest Sardegna e settore tirrenico, con qualche locale e debole pioggia possibile in serata sulle coste della Campania.

Temperature massime in lieve calo al Nord e al Sud, in lieve aumento al Centro; valori nella norma o leggermente al di sopra. Venti di Maestrale su Canale di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna; deboli altrove, ma in rinforzo da ovest o sudovest tra la sera e la notte successiva. Mari: molto mosso il Mare di Sardegna; mossi i canali delle Isole; generalmente calmi o poco mossi i restanti mari intorno alla Penisola, localmente un pò mossi solo il Tirreno meridionale e lo Ionio al largo. In serata moto ondoso in aumento anche sul Ligure.