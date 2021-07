Arte, i Falsi d’autore realizzati dagli studenti della Vittorini di Scicli

Scicli - I laboratori dei bambini emozionano i turisti. Rivive il centro storico di Scicli grazie al progetto “Falsi d’autore” realizzato dagli alunni della classe 3 A della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”, plesso di Donnalucata.

Nello scenario suggestivo di Via Mormina Penna gli alunni si sono cimentati nella rivisitazione di pittori d’arte, studiandone la loro identità, gli ambienti, ricreati con l’utilizzo della fotografia. Gli alunni del plesso donnalucatase sono stati coordinati dalle insegnanti Daniela Di Natale, Giuseppina Lanza, Carla Iacono con il supporto del fotografo Gianni Mania.

Colori, forme, parole hanno rappresentato la trascinante empatia che gli alunni hanno trasferito al pubblico presente e passante che ha molto apprezzato le tecniche di laboratorio utilizzate.

Soddisfazione è stata espressa del team delle docenti coordinate dalla insegnante Daniela Di Natale. ”Questo progetto di plesso nasce da una precisa scelta didattica e vale a dire considerare l’arte come un importante veicolo di crescita per i più piccoli. Siamo soddisfatti per quanto i ragazzi hanno saputo fare”.

Dello stesso tenore il commento della Dirigente dell’Istituto “E. Vittorini” Marisa Cannata: “Il risultato finale di questo percorso ludico didattico è stato compiuto attraverso ricerche, testimonianze, interrogazioni e mantenendo una stretta connessione col gioco, punto precipuo del progetto. Complimenti ai ragazzi, ai loro genitori per avere mantenuto vivo il concetto di apprendimento. Infatti, per loro la campanella di fine anno non è suonata. Hanno continuato a lavorare con serio e convinto impegno”.