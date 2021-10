Arte, sport e mare: a Catania tutti in strada senza mascherina

È stata una domenica alternativa per Catania con diverse iniziative in contemporanea tra arte, cultura sport, mare e solidarietà. Una giornata ricca di sole almeno durante la mattinata che ha visto il lungo mare di Ognina chiuso al traffico, il centro impegnato nella Corri Catania in concomitanza con Le vie dei Tesori. Tutti in strada quindi senza mascherina per festeggiare finalmente il passaggio in zona bianca di quasi tutta la Sicilia.

La Corri Catania ha colorato la via Etnea



E’ stata un’edizione dal forte significato, l’edizione 2021 dell’omonima passeggiata catanese in una prima domenica d’ottobre aiutata dal bel tempo e dall’ingresso (da ventiquattr’ore) della Zona bianca.

Da Via Etnea al Lungomare è stata una bella festa allestita dagli organizzatori con il coinvolgimento di intere famiglie ed appassionati.

L’evento, organizzato dall’Asd CorriCatania con il patrocinio del Comune di Catania, si è svolto in piena sicurezza grazie a una formula “innovativa” rispetto alle precedenti edizioni.

Non vi è stato un percorso predefinito né una partenza collettiva ma la corsa/camminata si è svolta in forma libera, nel pieno rispetto delle linee guida vigenti in materia di COVID-19. Non a caso, lo slogan della manifestazione è stato “No assembramento, sì divertimento”. Slogan più che mai azzeccato.

La parte “turistica” di via Etnea, da piazza Duomo al Giardino Bellini, e il Lungomare sono stati chiusi al traffico veicolare e pedonalizzati dando la possibilità a cittadini e turisti di poter ammirare Catania in maniera insolita. E’ ritornato infatti il Lungomare Liberato.

A Catania, dallo scorso sabato, 9 ottobre, a partire dalle ore alle 16, e fino alla mezzanotte di domenica, 10 ottobre, è scattata l’area pedonale di via Etnea fino alla Villa Bellini che il sindaco Salvo Pogliese ha dichiarato di voler pedonalizzare in maniera definitiva. Il sole ha accompagnato la domenica mattina facendo risplendere ancor di più il barocco del centro storico ma dall’altra parte, nella costiera rocciosa, non è mancato qualche tuffo in mare dei più temerari.

La zona bianca anticipata ha permesso di poter girare in città senza mascherina (all’aperto).