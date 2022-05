Arte: William Kentridge Accademico d'onore a Palermo

PALERMO, 02 MAG L'Accademia di Belle Arti di Palermo ospita dall'1 al 3 maggio il grande artista sudafricano William Kentridge, al quale conferisce il titolo di Accademico d'Onore riconoscendo nel valore artistico, sociale e politico del suo lavoro uno degli esempi più illuminanti ed eticamente pregnanti del mondo dell'arte contemporanea. Il progetto che vede la presenza di Kentridge a Palermo, promosso dal Dipartimento di Arti Visive, è curato dai docenti Daniela Bigi, Marcello Faletra, Stefania Galegati, Rosa Persico. L'artista sudafricano, ospite dei maggiori musei del mondo, terrà una Lectio Magistralis rivolta a tutti gli studenti e i docenti dell'Accademia e aperta alla Città di Palermo, la mattina di domani 3 maggio, alle ore 10.30, al Cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa; alla Lectio Magistralis seguirà il conferimento del titolo di Accademico d'Onore da parte del Direttore dell'Accademia, Prof. Umberto De Paola.

La lunga attività di Kentridge, artista noto e stimato in tutto il mondo, per la vastità dei modi e la profondità degli approcci sociali che ha adottato per trattare tematiche conflittuali e scottanti di portata universale, rappresenta oggi, alla luce dei recenti conflitti in atto, una testimonianza unica nel suo genere per la qualità e la radicalità della sua intera opera. Questo teatro delle arti che nutre la poetica di Kentridge ha ispirato la progettazione di un seminario che riunisce intorno alla sua poliedrica figura studenti che afferiscono a corsi e laboratori differenti: dalla pittura al fumetto, dall'audiovideo alla scultura, dall'animazione alla performance, dai linguaggi sperimentali alla grafica d'arte e alla decorazione. (ANSA).