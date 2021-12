Asili nido, 3 nuove sezioni in provincia di Ragusa

Ragusa - Sei nuove sezioni primavera per i bambini ragusani dai 24 ai 36 mesi: l'assessorato siciliano all'Istruzione ne attiverà in tutto altre 84 sull’Isola, che si aggiungono alle 224 attive in quest'anno scolastico. L'intervento rientra nel piano di finanziamento per il sistema integrato di educazione 3-6 anni, per cui Palazzo d’Orleans ha stanziato 12 milioni di euro.

L'assessore Roberto Lagalla tiene a sottolineare che a livello nazionale "la Sicilia è seconda solo alla Lombardia, che supera le 400" sezioni primavera: classi che offrono ai piccoli la possibilità di avvicinarsi al processo di scolarizzazione, favorendo la continuità del percorso formativo verso la scuola dell'infanzia.