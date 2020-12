Asini, pecore, cavalli e fanti. E' in scena il film Cyrano

Noto - Quanti si trovassero a Noto in queste settimane potrebbero essere assaliti dal dubbio di aver sbagliato secolo. Perchè il centro storico della città è invaso da pecore, asini, cavalli, e carrozze. Ma anche da uomini in costume d'epoca seicentesco. Si tratta in realtà dello scenografico set del film Cyrano di Joe Wright, in procinto di trasferirsi a Scicli, dove la ex chiesa Matrice di San Matteo si sta preparando ad accogliere la troupe cinematrografica, con una imponente scenografia interna ed esterna.

Vi proponiamo alcuni scatti rubati a Noto, in gallery.

Allegati alla news