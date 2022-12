Asp Ragusa, tre nomi per il commissario: Drago, Zappia e Madeddu

Ragusa - Ancora qualche giorno e l’Asp di Ragusa avrà una nuova guida.

E’ durato appena 75 giorni il mandato del Commissario, Gaetano Sirna, nominato il 19 settembre scorso, senza alcun compenso, nell’azienda sanitaria provinciale iblea per sostituire il dimissionario Angelo Aliquò.

Il motivo? “Assicurare all’azienda la piena ed esclusiva disponibilità delle funzioni organizzative e gestionali delle rispettive direzioni”.

Lo scrive l’ Assessore della Salute, Giovanna Volo, con nota prot. 4519 del 5 dicembre scorso, anticipandone la revoca della nomina e ringraziando Sirna per la disponibilità e l'impegno profuso.

In sostanza, niente più duplice incarico visto che Sirna è attualmente anche Direttore Generale dell’azienda Ospedaliera Policlinico Rodolico-San Marco di Catania. Dopo le fibrillazioni sui nomi del successore, dei giorni successivi alla revoca di Sirna, ci prova l’Assessore della Salute, Giovanna Volo a Ragusanews a stemperare: “Nel volgere di breve tempo (giorni ndr) l’azienda avrà una nuova guida".

Chi sarà? Si schermisce l’Assessore. “Stiamo procedendo a valutare dei curricula, prima di ratificare il nome in un passaggio di Giunta di governo".



Quindi, sappiamo che ci sono dei curricula arrivati sul tavolo dell’Assessore, una rosa di nomi. Sembrerebbe tre. E’ sempre la politica a guidare le nomine o si propenderà per un metodo di selezione?

Nel totonomi, l’unico nome locale in lizza è Giuseppe Drago, attualmente Direttore di presidio all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Quindi, Mario Zappia, già Commissario straordinario all’Asp di Agrigento e Anselmo Madeddu, già direttore sanitario aziendale dell’Asp di Siracusa.