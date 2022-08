Asp di Ragusa, corsa alle proroghe degli amministrativi

Ragusa - A Piazza Igea, sede dell'Asp di ragusa, è una corsa ad ostacoli per rinnovare i contratti in scadenza di collaboratori amministrativi assunti con la procedura ex art.15 octies del D.Legls 502/92. Il clima di elezioni non ha impallato la macchina amministrativa dell’Asp che trova convergenze sulla proroga dei contratti di amministrativi a tempo determinato in regime di scadenza.

L’ultima, in ordine di tempo, è la proroga di un incarico di un collaboratore amministrativo con esperienza in “gestione della comunicazione istituzionale e non e tecniche di comunicazione attraverso i media”.

Si tratta di un contratto già conferito per la durata di un anno e prorogato adesso per altri due anni, assegnato ai sensi dell’articolo 15 octies del D.Lgs. N.502/92, al primo candidato in graduatoria, il dott. Paolo Mandarà e conferito con la delibera del 17-09-2021.

Il contratto è stato prorogato per ulteriori 24 mesi per un impegno economico complessivo di 50.000,00 euro.

La motivazione, che si legge nella delibera n.1929 del 26 agosto 2022, è la necessità manifestata dal Responsabile del progetto di proseguire le attività progettuali avviate.

La proposta di provvedimento è firmata dal Dirigente amministrativo, dott. Michele di Giacomo e dal responsabile della Unità complessa del servizio Programmazione Riccardo Giammanco, e adottata dal direttore sanitario facente funzioni, Raffaele Elia e dal direttore amministrativo Salvatore Torrisi.

Segue...