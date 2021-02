Asp di Ragusa, dirigente viene meno a obbligo di fedeltà, doppia indagine

Ragusa - Terremoto all’Asp di Ragusa. Un dirigente amministrativo dell’azienda sanitaria è coinvolto in una vicenda già al vaglio dell’autorità giudiziaria per eventuali rilievi penali.

Il dirigente amministrativo avrebbe rappresentato, in una gara pubblica indetta dall’Asp di Catania, un’azienda privata che partecipava a un bando per la fornitura di servizi, facendo venir meno i presupposti della buona fede ed esclusività del rapporto con il suo datore di lavoro.

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria, oltre ad informare l’autorità giudiziaria, ha già disposto una indagine interna trasmettendo gli atti alla commissione disciplinare.